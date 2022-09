Medina admite que medidas do Governo não compensam toda a subida de preços

O ministro das Finanças, Fernando Medina, foi ao Parlamento avisar os deputados que as medidas que estão no terreno não conseguem anular todo o impacto da subida dos preços - nem as iniciativas do Governo português, nem as de nenhum outro país, defendeu o governante.

“Podíamos e devíamos ir mais longe? Respondo com clareza: vamos até onde podemos ir, estamos a fazer um esforço orçamental grande, protegendo rendimentos e atuando com a margem que podemos ter. Dada a dimensão do embate, não há Governo no mundo capaz de anular as subidas de preços que registamos. A margem que temos é a margem da credibilidade conquistada”, declarou Medina numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, esta quarta-feira, 14 de setembro, para a qual foi chamado para falar de atualidade e política geral da sua tutela.

Sobre essa margem, o governante referiu que o Governo apoiará a recuperação de rendimentos “não colocando em causa a solidez financeira como país”: “queremos manter sempre a margem para poder atuar em qualquer circunstância. Responsabilidade no presente e segurança no futuro”.

Na sua intervenção inicial, Fernando Medina foi tentando mostrar que “é preciso encontrar o equilíbrio entre aliviar o peso da inflação e a proteção do nosso futuro, este é o caminho certo”.

"Contas certas" para continuar

O ministro das Finanças sublinhou que as metas orçamentais definidas vão ser cumpridas: a dívida pública vai baixar de mais de 127% do PIB para menos de 120%, “sendo o terceiro país que mais reduzirá a sua dívisa”; o défice orçamental baixará de 2,8% para 1,9%.

Medina calculou que esse défice ficará aí mesmo apesar do programa de apoio às famílias que foi apresentado há uma semana; sem esse programa, o défice ficaria em 0,9%.

“As contas continuam certas: é a garantia de segurança para o futuro da qual não vamos e não podemos abdicar”, frisou, pegando num lema que os Governos de António Costa têm apostado há anos, lembrando que o plano de apoio às famílias apresentado na semana passada dará apoios de 350 euros a agregados com dois filhos.

Apesar disso, Medina afirmou que há pares europeus que estão pior que Portugal relativamente ao impacto da inflação.

As palavras foram ditas pelo ministro depois de, por exemplo, o primeiro-ministro ter afirmado que os aumentos salariais para os funcionários públicos vão ficar aquém da inflação. Sobre esse tema, o ministro das Finanças remeteu para a negociação coletiva.

“Na ponderação da proposta da componente com impacto salarial nos funcionários públicos estão três componentes: uma relativamente à atualização, que é transversal; uma relativamente a progressões; uma terceira relativamente à melhoria do posicionamento de algumas carreiras, nomeadamente técnico superior”, declarou.

Estado também sobe com inflação

Nas respostas aos deputados, o ministro das Finanças respondeu aos críticos que censuram a não utilização de receita adicional dos impostos com a inflação.

“Devemos todo o adicional de receita de IVA”, frisou. “Há mais receitas pelo crescimento da economia, mas também há mais despesas que o Estado está a ter”, continuou o governante, falando num impacto direto de mil milhões de euros de despesas adicionais, exemplificando com o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e das ambulâncias.

(Notícia atualizada às 11.35 com mais informações)