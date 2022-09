A subida dos juros vai provocar uma recessão?

O euro é uma divisa ainda jovem e é a primeira vez em 24 anos que o espaço da moeda única vive um surto inflacionista com a atual dimensão, com subidas de preços no consumidor a ultrapassar os 9% em termos homólogos mensais. Não há registo histórico de um disparo assim, nem de recessões motivadas pelo aperto da política monetária por parte do Banco Central Europeu (BCE). Será que é desta? Vem aí uma recessão na zona euro por causa da linha de ação de Frankfurt?

Os economistas ouvidos pelo Expresso não vaticinam a inevitabilidade de uma contração económica na sequência da subida das taxas de juro, mas admitem que a recessão possa estar à espreita pela convergência de fatores negativos — que vão muito além do desempenho da equipa chefiada por Christine Lagarde. Um cocktail onde pontifica também a crise energética e as disrupções nas cadeias globais de abastecimento.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler