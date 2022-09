Ricardo Salgado perde em todas as frentes

Ricardo Salgado viu serem-lhe negados os recursos apresentados em todas as instâncias, a última das quais o Tribunal Constitucional, relativos aos processos de contraordenação movidos pelo Banco de Portugal (BdP). Três já transitaram em julgado e há um quarto em que também está quase a tornar-se definitiva a condenação, e que diz respeito às infrações cometidas no caso BES/BESA e Eurofin, o último processo a ser julgado e o último recurso a ser rejeitado pelo Tribunal Constitucional.

Até ao fecho da edição não foi possível falar com a defesa do ex-presidente do BES sobre o fim da linha de todas as condenações atestadas pelos tribunais.