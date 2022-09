Número de passageiros por via aérea quadruplica no segundo trimestre

O número de passageiros movimentados pelos aeroportos nacionais praticamente quadruplicou no segundo trimestre face ao período homólogo, mas ainda aquém dos valores comparáveis pré-pandemia, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, 7 de setembro.

Os aeroportos portugueses movimentaram 16 milhões de passageiros em abril, maio e junho, mais 299,2% face ao período homólogo, mas menos 4,3% face ao segundo trimestre de 2019, o último trimestre comparável sem os efeitos da pandemia da covid-19.

No transporte ferroviário, os passageiros movimentados por comboio no segundo trimestre foram 43,4 milhões, ao passo que por metropolitano foram 54,9 milhões, o que significa aumentos homólogos de 51% e 67,2%, respetivamente. Só o transporte de comboio é que superou em passageiros os valores pré-pandemia, 0,9% acima do número referente ao segundo trimestre de 2019, com os passageiros de metro ainda 19,8% aquém desse período.

Por via fluvial, o transporte de passageiros cresceu 62,5% no segundo trimestre face ao período homólogo, num total de 4,8 milhões de passageiros movimentados, ainda 11,5% abaixo dos valores do segundo trimestre de 2019.

O transporte de mercadorias no segundo trimestre deste ano viu um aumento homólogo de 22,5% das toneladas transportadas por via aérea, e 8,8% acima dos valores do segundo trimestre de 2019.

Por comboio, a queda homóloga foi de 2,1%, mas supera em 4,2% as toneladas transportadas no segundo trimestre de 2019. E por mar o aumento foi de 1% no segundo trimestre face ao período homólogo, e mais 1,4% face ao trimestre comparável pré-pandemia. Por rodovia, a quebra face ao ano passado foi de 3,5% e face a 2019 foi de 0,8%.