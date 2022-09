Consórcio Madoqua Power 2X contrata empresa de engenharia para projeto de hidrogénio verde em Sines

O consórcio Madoqua Power 2X, que junta a empresa portuguesa Madoqua Renewables, a holandesa Power 2X e a dinamarquesa Copenhagem Infrastructure Partners, assinou esta terça-feira em Milão um contrato de serviços de engenharia com a empresa NextChem, do grupo italiano Maire Tecnimont, para que esta avance com os estudos de engenharia necessários para o licenciamento do projeto de hidrogénio verde que o consórcio quer desenvolver em Sines.

O contrato foi firmado durante a feira GasTech, que decorre em Milão, na presença do secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, que afirmou, na ocasião, que “a neutralidade climática até 2050 exige decisões ousadas sobre investimentos sustentáveis com foco nos objetivos energéticos e climáticos, permitindo ao mesmo tempo a recuperação económica”, segundo o comunicado divulgado esta terça-feira pelo consórcio.

“Estamos entusiasmados por trazer a Maire Tecnimont S.p.A e a NextChem para acelerar as fases de licenciamento e engenharia do nosso projeto”, referiu, por seu turno, o presidente executivo da Madoqua Renewables, Rogaciano Rebelo.

O projeto que o consórcio tem para Sines prevê produzir anualmente 50 mil toneladas de hidrogénio verde (a partir de uma capacidade de eletrólise de 500 megawatts), bem como até 500 mil toneladas de amoníaco de origem renovável. Um dos objetivos é exportar esta produção para os mercados do noroeste da Europa.

O investimento estimado em Sines nestas unidades de hidrogénio e amoníaco verde rondará os mil milhões de euros.