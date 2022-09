Aeroporto: “Alcochete parece-me a hipótese mais óbvia”, defende presidente da SATA

Há um potencial aeroportuário em Portugal, garantido pela geografia do país, que Luís Rodrigues considera não poder ser desperdiçado e que urge concretizar. Para o presidente da SATA, entre as localizações que estão em cima da mesa, Alcochete é, claramente, a melhor opção. “Portugal tem todas as condições para ter um hub aeroportuário extraordinário. Tem uma extraordinária localização geográfica, e essa ninguém nos tira, e tem pessoas muito qualificadas. Junte as duas e tem condições para fazer algo muito interessante”, defende o gestor. Mas acrescenta: “Para que isso aconteça tem de passar necessariamente pelo tema do aeroporto, e quando se fala em criar um hub aeroportuário, tem de se pensar em duas coisas pelo menos: no longo prazo e em espaço para expansão. Por isso, das duas opções que estão em cima da mesa, para mim Alcochete parece-me a hipótese mais óbvia.” Luís Rodrigues considera que é urgente avançar com uma solução e parar de arrastar a discussão. “Vamos andar eternamente a discutir na folha de Excel qual é a melhor localização para o novo aeroporto? Não faz sentido. É escolher a solução e avançar, ponto.”

