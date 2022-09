“Privatização da SATA deve avançar o mais rápido possível”, considera presidente da transportadora açoriana

Está assumido o compromisso com Bruxelas, no quadro do plano de reestruturação: a privatização da maioria do capital da SATA — Azores Airlines é para avançar. Luís Rodrigues defende que o processo deverá fazer-se o quanto antes e já comunicou isso ao Governo Re­gional. Em 2018 houve uma tentativa de vender 49% da Azores Airlines (antiga SATA Internacional), e a Icelandair foi a única candidata, mas o processo não chegou ao fim. A situação hoje é diferente, o balanço da companhia foi limpo — cerca de €350 milhões de dívida do grupo passou para as contas do Governo Regional —, e a atividade operacional e as receitas estão em rota ascendente. “A nossa recomendação para o Governo Regional é que a privatização se faça o mais depressa possível”, avança. Não houve ainda, porém, qualquer desenvolvimento. “Já houve as primeiras conversas [com o Governo Regional]. Depois do verão, as coisas deverão começar a mexer”, diz.

A SATA Air Açores, que faz as ligações entre ilhas, fica fora da privatização. “Sim, isso é sagrado. Nas ilhas centrais é possível fazer a ligação de barco, mas entre as outras ilhas de inverno é impensável”, justifica. Este serviço tem sido feito pela SATA, mas há um concurso de cinco em cinco anos. “Ninguém tem aparecido. É uma operação difícil. As ilhas não são para meninos”, brinca.