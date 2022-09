Venda de carros elétricos em Portugal em agosto aumentou 44,8%

Em agosto de 2022 foram matriculados em Portugal 1163 veículos novos ligeiros de passageiros, o que corresponde a um aumento homólogo de 44,8% face a 2021, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Ainda segundo a mesma fonte, nos oito primeiros meses deste ano verificou-se um aumento de 58,6% na venda de carros elétricos novos, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculadas 10.055 unidades.

Na análise conjunta de venda de elétricos e híbridos, em agosto foram matriculados, segundo a ACAP, 4361 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, ou seja, mais 39,1% que no mesmo mês do ano anterior.

Já no que respeita ao mercado de elétricos, plug-in e híbridos elétricos de ligeiros de mercadorias registou-se, no oitavo mês de 2022, uma evolução positiva de 307,1% face ao mês homólogo do ano de 2021, com 57 unidades matriculadas. Em termos acumulados, este mercado atingiu 452 unidades, o que representou um crescimento de 222,9% face ao mesmo período do ano de 2021.

Quanto ao mercado de veículos pesados, no mês de agosto de 2022 não foram matriculados veículos elétricos desta categoria, tal como no mesmo mês do ano passado.