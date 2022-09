Indústria portuguesa pronta a fardar militares ucranianos

Nas indústrias têxteis e do calçado, os empresários ficaram atentos ao pedido do presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, para o fornecimento de fardas ao seu exército. “Estamos obviamente recetivos. Não fomos ainda contactados, mas temos know how, capacidade de produção, empresas especializadas. Parece-nos uma boa ideia e uma oportunidade a aproveitar”, diz ao Expresso o presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado.