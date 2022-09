Exportações de frutas, legumes e flores crescem 16% no primeiro semestre e batem recorde

Este vai ser o melhor ano de sempre para as exportações de frutas, legumes e flores. Os resultados do primeiro semestre apontam para um crescimento de 16% face ao mesmo período do ano passado, tendo-se ultrapassado pela primeira vez a barreira dos €900 milhões num único semestre (€939 milhões em exportações), segundo dados avançados ao Expresso pela Portugal Fresh, organização que congrega todo o sector.

Gonçalo Andrade, presidente daquele organismo, está convicto de que até ao final do ano as vendas ao estrangeiro deverão ficar ligeiramente acima dos €1,9 mil milhões. “E só não chegaremos aos €2 mil milhões porque fomos particularmente afetados pela seca e por algumas ondas de calor”, nota o responsável.