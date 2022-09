Consumo de eletricidade em Portugal desacelerou em agosto, e capacidade solar atingiu novo recorde

O consumo de eletricidade em Portugal apresentou em agosto uma variação homóloga positiva de 1,7% (ou 1,4% com correção dos efeitos de temperatura e dias úteis), revelou esta sexta-feira a REN - Redes Energéticas Nacionais. A evolução configura uma forte desaceleração face a julho, quando o consumo de eletricidade no país cresceu 7,2% em termos homólogos.

Em termos acumulados, no período de janeiro a agosto o consumo cresceu 3,2% (3% com correção da temperatura e dias úteis), indicou ainda a REN.

Segundo a mesma fonte, a produção eólica em agosto ficou abaixo dos valores médios, resultado de um índice de produtibilidade de 0,84 (sendo a média histórica igual a 1), enquanto a produção fotovoltaica beneficiou de um regime mais favorável e atingiu um índice de produtibilidade de 1,1.

“Este aumento de produtibilidade, conjugado com as novas instalações que vão sendo ligadas à rede, permitiu atingir uma nova ponta máxima de cerca de 1260 MW (megawatts)”, explica a REN em comunicado.

Como o Expresso já havia noticiado esta quinta-feira, em julho o volume de eletricidade proveniente das centrais solares pela primeira vez superou o das centrais hidroelétricas, o que voltou a acontecer em agosto.

O índice de produtibilidade hidroelétrico, pelo contrário, foi de apenas 48% da média histórica.

De acordo com a REN, as renováveis abasteceram 36% do consumo de eletricidade em Portugal, a produção não renovável 39% e os restantes 25% foram importações de Espanha.

Em termos acumulados, nos primeiros oito meses do ano as renováveis tiveram uma quota de 44%, as centrais a gás natural abasteceram 33% e as importações contribuíram com 23%.

A REN divulgou ainda os últimos números do mercado de gás natural, com o consumo a crescer 8% em agosto, em termos homólogos. O consumo de gás para produzir eletricidade aumentou 48% em termos homólogos, ao passo que o consumo de gás nos restantes segmentos (famílias e indústrias) baixou 15,7%.

De forma acumulada, nos primeiros oito meses do ano o consumo de gás em Portugal subiu 0,7%, com o gás para produzir eletricidade a subir 47% e o do segmento convencional a cair 20%.