CMVM deteta falhas em sociedades de capital de risco na vigilância à obtenção de vistos gold

O investimento em capital de risco para que investidores estrangeiros obtenham vistos gold está a ser feito sem que estejam garantidas todas as regras para impedir a entrada de dinheiro com origem ilícita em Portugal. A conclusão é da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que fez ações de supervisão em 10 entidades e em todas detetou falhas, de acordo com dados confirmados ao Expresso.

As equipas da CMVM foram presencialmente a 10 entidades de capital de risco realizar aquilo que a autoridade chama ação de supervisão temática, por ser direcionada a um sector em específico, e relacionada com a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT). As sociedades e fundos de capital de risco investem em capital de empresas com espaço para crescer, permitindo-lhes robustecerem-se, abandonando-as num período definido de tempo — são, por exemplo, uma das grandes fontes de aposta nas startups. A realização de investimentos com valor igual ou superior a €500 mil em entidades de capital de risco é uma das formas que possibilita a obtenção de um visto gold em Portugal.