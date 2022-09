Pressões do eixo social-democrata europeu obrigam França a considerar projeto de gasoduto nos Pirenéus

A esperança de um relançamento do gasoduto transpirenaico Midcat voltou a renascer após a retificação pela França da sua postura inicial de recusa frontal a esta infraestrutura. Depois de o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, terem avalizado publicamente a recuperação desta obra, abandonada em 2019, como um instrumento importante para resolver a crise de abastecimento de gás à Europa, França começou por lançar um balde de água fria sobre estas expectativas ao expressar oficialmente que não contava com o seu apoio.

