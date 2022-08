Preço da gasolina nos Açores baixa 15,4 cêntimos e o do gasóleo 14,3 cêntimos

O preço da gasolina nos Açores baixa 15,4 cêntimos por litro na quinta-feira e o preço do gasóleo baixa 14,3 cêntimos por litro, segundo um despacho publicado esta terça-feira, 30 de agosto, em Jornal Oficial.

“As recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos justificam que se proceda a um ajustamento no Preço Máximo de Venda ao Público (PMVP) da gasolina I.O. 95, do gasóleo rodoviário e do fuel”, lê-se no despacho que fixa os preços máximos de venda ao público dos combustíveis nos Açores, que entra em vigor no dia 1 de setembro.

O preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas passa a ser de 1,735 euros por litro, menos 15,4 cêntimos do que o valor cobrado no mês de agosto (1,889 euros por litro).

Já o gasóleo passa a custar 1,602 euros por litro, menos 14,3 cêntimos do que em agosto (1,745).

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, sofre uma redução de 14,3 cêntimos por litro.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura baixa de 1,263 euros por litro para 1,120 euros, enquanto o gasóleo colorido e marcado consumido na pesca baixa 1,073 euros por litro para 0,930 euros.

O fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%, quando destinado a outros consumos, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, passa a custar 0,784 euros por quilograma, menos 0,03 cêntimos do que no mês anterior (0,787 euros).

Já o fuelóleo para a produção de eletricidade, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, sofre uma redução na ilha de São Miguel de 780,88 para 777,75 euros/TM e na Terceira de 809,82 para 806,69 euros/TM.

No Pico desce de 968,20 para 932,28 euros/TM e no Faial de 954,11 para 918,18 euros/TM.

O preço do gás butano vendido em garrafas, canalizado ou em granel não sofre alterações, variando entre 1,348 euros por quilograma (a granel) e 1,618 por quilograma (garrafa de 24 litros, construída em materiais leves, vendida ao público, no local de consumo).

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são “alterados no dia 1 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal”.

Em novembro de 2021, o Governo Regional dos Açores procedeu à redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) "em quatro cêntimos, na gasolina 95, e em dois cêntimos, no gasóleo rodoviário”.

Entre 18 e 30 de abril, atribuiu “um apoio suplementar de 11 cêntimos”, para “mitigar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis no mercado europeu”.

No final de abril, o executivo açoriano aplicou uma nova redução do ISP em 11 cêntimos, “atendendo ao conflito geopolítico e militar em curso na Ucrânia, bem como ao seu impacto no aumento dos preços das matérias-primas, em especial do petróleo e seus derivados”.

A mais recente redução de ISP ocorreu no mês de agosto, em que se registou uma descida de nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo.

São agora cobrados 36,6 cêntimos por litro de ISP na gasolina e 14,2 cêntimos por litro no gasóleo.