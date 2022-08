Novo Banco admite que Bruxelas pode impor mais cortes de trabalhadores e balcões

O fantasma de novos cortes de pessoal no Novo Banco não desapareceu. O banco controlado pela Lone Star admite que a Comissão Europeia pode obrigar a mais cortes no número de trabalhadores e de balcões, além das centenas que já executou durante o plano de reestruturação iniciado em 2017. Ainda assim, e apesar do silêncio de Bruxelas, o banco diz que é uma mera hipótese, já que a sua gestão está convicta de que cumpriu todas as metas e que, se essa for a avaliação, não haverá reduções por fazer.

