Gasóleo está 8,5 cêntimos mais caro que a gasolina

As atualizações de preços feitas pelas gasolineiras esta segunda-feira projetaram o custo do gasóleo para o cliente final para um preço médio a nível nacional de 1,865 euros por litro, cavando uma diferença inédita para a gasolina.

Os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) atualizados esta terça-feira indicam que a gasolina teve uma atualização ligeira na segunda-feira, de cerca de 0,4 cêntimos, face aos preços que vigoravam no domingo, custando agora 1,78 euros por litro. Já o gasóleo encareceu 8,7 cêntimos, para os referidos 1,865 euros por litro.

Comparando o preço médio desta segunda-feira, 29 de agosto, com o da segunda-feira anterior, 22 de agosto, a gasolina simples encareceu 0,37 cêntimos por litro, ao passo que o gasóleo subiu 9,46 cêntimos.



Esta evolução dos preços de venda ao público dos combustíveis significa que o gasóleo está agora 8,46 cêntimos mais caro que a gasolina em termos médios (a nível nacional haverá postos em que a diferença é menor e outros em que é maior).

Já na terça-feira da semana passada o gasóleo estava marginalmente acima da gasolina, com uma diferença de 0,2 cêntimos.

Desde que a guerra na Ucrânia começou, a 24 de fevereiro, o preço médio da gasolina simples e o do gasóleo simples chegaram a estar muito próximos, mas pela estatística da DGEG a gasolina sempre esteve mais cara.

O aumento do preço do gasóleo reflete uma subida das cotações internacionais deste refinado, cujo preço internacional na semana passada subiu mais de 7% face à média da semana anterior.

O agravamento do preço do gasóleo espelha a posição de relevo da Rússia no mercado petrolífero global, em especial como exportadora de gasóleo, tendo as refinarias europeias uma capacidade limitada para produzir este combustível.

Onde estão os combustíveis mais baratos?

De acordo com a DGEG, os cinco postos de combustíveis com a gasolina simples mais barata do país eram, esta terça-feira, a BP Vila Nova de Gaia (1,604 euros por litro), a Somelgas (em Oliveira de Frades, a 1,69 euros), o Intermarché Vilar Formoso (1,699 euros), o Auchan Castelo Branco (1,699 euros, embora com preço de 22 de agosto) e o Intermarché Marinha da Guia (Leiria, 1,703 euros).

A lista, que a DGEG vai atualizando aqui, apresenta também os postos mais baratos no gasóleo, mas nenhum dos cinco mais económicos tem preços atualizados (todos têm ainda preços da semana passada). Na semana passada os mais baratos estavam no Entroncamento, Mira de Aire, Valença, Mealhada e Ferreira do Zêzere.