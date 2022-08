Gasóleo aumenta mais de 10 cêntimos e atinge máximo de um mês

O preço de venda ao público do gasóleo simples em Portugal aumentou esta segunda-feira pela segunda semana consecutiva, com um agravamento superior a 10 cêntimos por litro, que atira o preço médio deste combustível para cerca de 1,88 euros por litro, o valor mais alto no espaço de um mês.

Este domingo o preço médio do gasóleo, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), estava em 1,78 euros por litro. Somando-lhe a subida de cerca de 10 cêntimos por litro (o valor médio da subida a nível nacional só será publicado pela DGEG na terça-feira), o gasóleo simples chegará a pelo menos 1,88 euros por litro.

É preciso recuar a 24 de julho, quando o gasóleo estava em 1,9 euros por litro (na média nacional), para encontrar um patamar mais elevado.

Na gasolina era esperada esta segunda-feira uma estabilização de preços ou aumento ligeiro, dependendo dos pontos de venda. O que deixará o gasóleo claramente acima do preço médio de venda ao público da gasolina. Na última semana os preços destes dois combustíveis estiveram no mesmo patamar, de acordo com a DGEG.



Depois de ter atingido um pico de 2,1 euros por litro a 22 de junho, o preço do gasóleo simples em Portugal foi recuando, refletindo uma descida nas cotações internacionais deste refinado, mas nas últimas semanas a cotação de referência do gasóleo voltou a subir.

Na semana passada, de acordo com os dados recolhidos pelo Expresso, a cotação internacional do gasóleo subiu mais de 7% face ao preço médio da semana anterior.

Este agravamento vem refletindo um desajuste entre a capacidade de refinação da Europa e as necessidades expectáveis de gasóleo para os próximos meses, sobretudo num momento em que as reservas de gasóleo se encontram em mínimos históricos, de acordo com a S&P Global.

O fraco nível dos stocks e a perspetiva de nos próximos meses as importações oriundas da Rússia encolherem ainda mais acabam por introduzir pressão adicional nos preços dos refinados, principalmente do gasóleo (a Rússia é um exportador de referência).