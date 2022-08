Elon Musk avisa que o mundo ainda precisa de petróleo e gás no curto prazo

Elon Musk, o fundador da Tesla, alertou esta segunda-feira, à margem de uma conferência na Noruega, que "ainda precisamos de usar petróleo e gás no curto prazo, caso contrário a civilização irá desmoronar-se".

Em declarações à imprensa, Musk declarou ainda que "um dos maiores desafios que o mundo já enfrentou é a transição para a energia sustentável e para uma economia sustentável... que levará algumas décadas a concretizar", segundo a Reuters.

De acordo com a mesma fonte, Elon Musk também foi questionado sobre se a Noruega deve continuar a explorar petróleo e gás, tendo defendido que atualmente é necessária alguma exploração adicional.

Recorde-se que a Noruega tem aumentado o seu fornecimento de gás natural à Europa nos últimos meses, compensando parcialmente as reduções na importação de gás russo que resultaram na guerra na Ucrânia.

A escalada das cotações do petróleo e do gás natural, que começou antes da guerra, é apontada por diversos especialistas como um resultado da retoma da economia após os confinamentos da pandemia, com o sistema logístico global da indústria petrolífera a não responder ao mesmo ritmo da aceleração do consumo de combustíveis.

A indústria petrolífera debate-se, há alguns anos, com o dilema de reforçar os investimentos em exploração e produção ou desacelerar essa aposta, tendo em conta as prioridades de política energética de diversos países, centradas nas fontes renováveis.