Do interior ao litoral, de norte a sul: como as comunidades de energia estão a ganhar o seu lugar ao sol

Depois de inaugurar, há um ano, a primeira comunidade de energia do programa Cem Aldeias, que visava levar ao interior do país soluções de autoconsumo coletivo com base em energia solar, a Cleanwatts, tecnológica portuguesa dedicada ao mercado energético, aumentou, de forma significativa, a sua carteira de projetos. Em Portugal foram nascendo, ao longo dos últimos meses, múltiplas comunidades de energia, pela mão de diferentes promotores, incluindo a Cleanwatts. E o sócio fundador da empresa, Basílio Simões, está confiante de que até ao final deste ano vai mesmo chegar a uma centena de pequenas localidades cobertas com comunidades de energia.

