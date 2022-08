Sentença sobre o BES a 10 de outubro. Salgado e primo defendem isenção de coima por questões de saúde

Devido à sua débil situação de saúde, em que ficou sem autonomia depois de um AVC, José Manuel Espírito Santo, antigo administrador executivo do BES, deverá registar uma suspensão da sua coima no âmbito do processo de contraordenação da CMVM, segundo defende o procurador do Ministério Público e secunda o seu advogado. Também a defesa de Ricardo Salgado, neste mesmo processo, alegou que o antigo presidente do BES não deve ser condenado, devido ao seu estado de saúde (Alzheimer), entre outras razões.

