PRR: Jackpot para António Costa se regras não mudarem

António Costa arrisca ser o governante mais beneficiado pelos dois ajustes atualmente em curso aos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), apesar de Portugal ser dos menos afetados pela guerra na Ucrânia. Pelas contas do Expresso, as subvenções do PRR português poderão mesmo aumentar acima dos 18% — dos iniciais €13.910 milhões para €16.464 milhões — a maior subida entre os 27 (ver gráfico).

O potencial jackpot deve-se ao facto da “chave de repartição” do Mecanismo de Recuperação e Resiliência — ou seja, a fórmula matemática usada para dividir o dinheiro a fundo perdido da ‘bazuca’ europeia — continuar a privilegiar os países mais fustigados pela anterior crise pandémica de 2020/21, não obstante a crise energética potenciada pela invasão da Ucrânia e às sanções à Rússia em 2022.