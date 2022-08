Advogado de Salgado “chocado” porque Ministério Público e CMVM ignoram Alzheimer

O advogado de Ricardo Salgado mostrou-se “chocado” porque nem o Ministério Público nem a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) consideraram, nas respetivas alegações finais do julgamento a mais um processo de contraordenação, o estado de saúde do antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES), diagnosticado com a doença de Alzheimer, como um fator determinante na hora de o tribunal definir uma eventual coima.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler