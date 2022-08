SINTAC acusa Portway de ilegalidades por nomear trabalhadores para serviços mínimos da greve

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) acusou, esta quinta-feira, a Portway de “comportamento ilícito”, por ter nomeado os trabalhadores para os serviços mínimos definidos pelo Governo para a greve de 26, 27 e 28 de agosto.

“Lamentando o fato de a Portway ter afixado as listas nos locais de trabalho, antes de esgotado o prazo legal ao dispor deste Sindicato para definição de listas de nomeação – ato que viola a lei […] -, o SINTAC fez chegar a todos os trabalhadores um ofício, dando nota da ilegalidade das listas lançadas pela empresa e que as mesmas não deverão ser respeitadas”, disse o sindicato, em comunicado enviado à comunicação social, onde fala em “comportamento ilícito” por parte da empresa.

O SINTAC vincou que, “tal como definido por lei, a Portway terá de cumprir com as nomeações feitas” pelo sindicato, na quarta-feira, “no estrito respeito pelo despacho ministerial que fixou os serviços mínimos”.

“Mais se informa que a empresa chegou a notificar trabalhadores de acordo com a sua lista de serviços mínimos, contrariando os serviços mínimos decretados pelo SINTAC”, acrescentou a estrutura sindical, que “irá solicitar à empresa que corrija as notificações já enviadas aos diversos trabalhadores”.

O SINTAC convocou uma greve na empresa de assistência em terra, nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com início às 00:00 do dia 26 de agosto e fim às 24:00 de 28 de agosto, contra a política de “confronto e desvalorização dos trabalhadores por via de consecutivos incumprimentos do Acordo de Empresa, confrontação disciplinar, ausência de atualizações salariais, deturpação das avaliações de desempenho que evitam as progressões salariais e má-fé nas negociações”, indicou em comunicado.

A Portway alertou hoje para a possibilidade de constrangimentos nos aeroportos nacionais, lamentando “os incómodos que esta situação venha a causar aos passageiros”.

Tendo em conta o impacto que a greve pode ter nas operações aeroportuárias, a empresa aconselhou ainda os viajantes a confirmarem os respetivos voos junto das companhias aéreas, antes de se dirigirem para os aeroportos, sendo que as referências às companhias aéreas afetadas pela paralisação estarão em atualização permanente em https://www.portway.pt/pt/media/noticias/.