Ministério Público pede coimas mais graves para Salgado e ex-gestores do BES em processo da CMVM

O Ministério Público que funciona junto do Tribunal de Santarém pediu um agravamento das coimas aplicadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a um grupo de antigos administradores do Banco Espírito Santo (BES), liderados por Ricardo Salgado, devido ao aumento de capital que o banco realizou antes da queda, em 2014.

