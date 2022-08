Galp também vai aumentar preços do gás natural em outubro

Além da EDP Comercial, também a Galp vai aumentar o preço do gás natural em outubro, confirmou ao Expresso fonte da empresa, depois de a TSF ter avançado com a informação esta quarta-feira.

"Face à volatilidade do mercado e ao respetivo aumento do custo do gás, a Galp confirma que irá proceder a um aumento dos preços do gás em outubro num valor a indicar brevemente", indicou a empresa.

A afirmação da Galp dá-se no mesmo dia em que foi noticiado que a EDP Comercial iria aumentar em média 30 euros a fatura do gás dos clientes. Em declarações à agência Lusa, a presidente executiva da EDP Comercial, Vera Pinto Pereira, anunciou a decisão de aumentar o preço do gás “em média, 30 euros na fatura dos clientes” residenciais, os quais são acrescidos de “cinco a sete euros de taxas e impostos”.

A notícia dos aumentos dos preços do gás na fatura dos clientes veio no mesmo dia em que o preço do gás natural na Europa ultrapassou os 300 euros por megawatt hora (MWh), aproximando-se do recorde histórico registado no início de março, no início da invasão russa da Ucrânia. A 7 de março a cotação do gás de referência na Europa alcançou um máximo intradiário de 345 euros por MWh.