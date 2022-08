Euro cai abaixo da paridade com o dólar esta segunda-feira

O euro negociou abaixo da paridade com o dólar na manhã desta segunda-feira, 22 de agosto, com a moeda única a ser vítima do pessimismo em relação à economia da zona euro perante a escassez energética do próximo inverno.

Segundo a Reuters, o euro chegou a cotar nos 0,99945 dólares a meio da manhã desta segunda-feira.

Mais tarde, de acordo com a Yahoo Finance, o euro cotava nos 1,0008 dólares, regressando à paridade com a moeda norte-americana, negociando em mínimos de mais de cinco semanas.

O euro tem enfraquecido face ao dólar dado o ritmo de contração da política monetária muito mais acelerado da Reserva Federal face ao do Banco Central Europeu, com o primeiro a aumentar as taxas de juro de referência a uma velocidade muito mais agressiva do que o segundo.

A excessiva dependência da principal economia da zona euro, a Alemanha, do gás russo, está a custar caro (literalmente) às empresas teutónicas na adaptação à nova realidade, o que pode vir a provocar uma recessão no motor económico europeu.

O facto de o gasoduto Nord Stream 1 ter voltado a fazer uma paragem imprevista de três dias - numa operação de manutenção que Berlim interpreta como sendo uma manobra de chantagem de Moscovo - está a fazer com que se tema mais disrupções nos próximos meses no que toca ao fornecimento russo de gás à Europa.

O continente europeu tem vindo a abrir os cordões à bolsa nos mercados internacionais para assegurar reservas para o próximo inverno, o que tem alimentado o aumento generalizado do custo de vida.