Qualificados, séniores e muitos ainda 100% em casa. Estes são os teletrabalhadores portugueses

A pandemia parece estar a ficar para trás, mas o teletrabalho não. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados na semana passada, mostram que, no segundo trimestre deste ano, 958,6 mil trabalhadores, 19,6% do total da população empregada - repartidos quase meio por meio entre homens e mulheres (49,4% e 50,6%, respetivamente) -, exerciam funções a partir de casa e com recurso a tecnologias de informação e comunicação, ou seja, em teletrabalho.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler