Portugal regista segundo maior crescimento do PIB da UE no segundo trimestre

A economia da zona euro cresceu 3,9% no segundo trimestre e a da União Europeia (UE) 4%, sendo que Portugal registou a segunda maior subida homóloga do Produto Interno Bruto (PIB), apenas ultrapassado pela Eslovénia.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, Portugal registou um crescimento do PIB de 6,9%, acima da média da zona euro e da UE. É, aliás, o segundo maior aumento homólogo do PIB entre os países para os quais já há dados disponíveis (21 dos 27 Estados-membros).

Portugal foi apenas ultrapassado pela Eslovénia, cuja economia cresceu 8,3% a nível homólogo.

No entanto, em cadeia a prestação portuguesa não é tão positiva.

Face ao trimestre anterior, as economias da zona euro e da UE cresceram apenas 0,6%. Entre os países para os quais há dados disponíveis houve quatro que registaram uma queda do PIB em cadeia, sendo um deles Portugal.

Em comparação com os primeiros três meses do ano, a economia portuguesa recuou 0,2%, a menor queda das quatro, mas ainda assim um resultado mais negativo que a maioria dos países da UE.

A maior queda do PIB ocorreu na Polónia (-2,3%).

O Eurostat inclui ainda dados sobre o emprego no boletim, mas sem especificar por Estado-membro. No geral, o número de pessoas empregadas na zona euro e na UE subiu 0,3% face ao primeiro trimestre do ano. Já em relação ao segundo trimestre do ano passado houve um aumento de 2,4% na zona euro e de 2,3% na UE.