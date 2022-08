Mesmo com as reservas cheias, Alemanha só terá gás para menos de 3 meses

Apesar de as reservas de gás natural da Alemanha estarem a aumentar mais rapidamente que o normal, o país terá na mesma dificuldades durante o inverno que aí vem.

Segundo noticia a Bloomberg, mesmo que as reservas de gás cheguem aos 95% (objetivo do governo alemão), isso só cobriria cerca de dois meses e meio de procura para aquecimento, indústria e energia se a Rússia cortar completamente os fornecimentos.

A informação foi passada pelo presidente do regulador energético alemão, Klaus Mueller, que indicou também que as reservas estão atualmente 77% cheias - duas semanas antes do previsto.

A Alemanha, fortemente dependente do gás russo, está a correr para aumentar as suas reservas de gás após Moscovo ter cortado drasticamente os fluxos no gasoduto Nord Stream. O governo apelou a um menor consumo, alertou para o racionamento e esta semana lançou um imposto sobre a utilização de gás.

O problema é que parece que a Alemanha nem aos 95% chegará. "Não posso prometer que todas as instalações de armazenamento na Alemanha estarão 95% cheias em novembro, mesmo em boas condições de oferta e procura", disse Mueller. "Na melhor das hipóteses, três quartos deles irão atingir o objetivo", acrescentou.

O regulador energético está a estudar como dar prioridade aos abastecimentos a algumas indústrias essenciais para a economia. As propostas deverão estar prontas em outubro.

Contudo, o presidente do regulador avisou que ainda não se sabe como será esta crise e que ainda não tem certeza sobre quem verá os primeiros cortes no gás.