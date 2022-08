Iberdrola põe em operação a sua primeira central solar em Portugal

A Iberdrola já concluiu a construção da central solar fotovoltaica Algeruz II, a sua primeira central solar em Portugal e também o primeiro de sete projetos que a empresa espanhola irá desenvolver no país no âmbito do leilão de capacidade solar realizado em 2019.

Localizada no distrito de Setúbal e com uma capacidade instalada de 27,35 MW (megawatts), a central fotovoltaica Algeruz II produzirá energia limpa suficiente para abastecer mais de 11.000 casas e evitar a emissão de 13.400 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) por ano, indica a Iberdrola em comunicado.

A central conta com mais de 50 mil painéis fotovoltaicos e representa um investimento de 17,8 milhões de euros.

Trata-se de um de quatro projetos solares cuja construção a Iberdrola lançou no início deste ano. No caso de Algeruz II chegaram a estar envolvidos mais de 200 trabalhadores no pico da construção da central.

A Iberdrola foi a maior adjudicatária, em número de lotes, no leilão solar de 2019 em Portugal, com um total de 7 projetos fotovoltaicos, três dos quais em construção e com previsão de início de operação comercial durante este ano. Trata-se das centrais fotovoltaicas Conde (13,51 MW), Alcochete I (32,89 MW) e Alcochete II (12,72 MW), também localizadas no distrito de Setúbal.

"Os projetos Alcochete I e II terão tecnologia bifacial, que maximiza a produção de energia", observa a Iberdrola no seu comunicado.

Além disso, os projetos Montechoro I (11,57 MW), Montechoro II (24,95 MW) e Carregado (64,1 MW), adjudicados no mesmo leilão, estão em processo de obtenção da licença de construção e estão previstos para 2023, altura em que a capacidade fotovoltaica da Iberdrola em Portugal totalizará 187 MW, refere a empresa.

Quando da inauguração da primeira fase do complexo hidroelétrico do Tâmega, no qual investiu 1500 milhões de euros, a Iberdrola anunciou que pretende investir outros 1500 milhões de euros em energias limpas em Portugal, o que inclui não só energia eólica e solar, mas também projetos de hidrogénio verde.

Além desta nova aposta em centrais solares, a Iberdrola já estava presente nas energias renováveis em Portugal com uma carteira de parques eólicos que somam 92 MW de potência.