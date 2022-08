Há centenas de ucranianos do ecossistema 'cripto' a chegar mas "Lisboa não tem capacidade para isto, honestamente"

Illia Polosukhin é um dos muitos cidadãos que se estão a mudar para Portugal nos últimos anos atraídos pela fama de sermos um país amigo dos criptoativos, com inglês fácil e tecnologicamente competentes. Co-fundou e é diretor-geral de um protocolo blockchain, o NEAR. Mas, na prática, as coisas são bastante diferentes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler