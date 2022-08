Richard Dawkins, presidente da Bauer Media Audio: “Comprámos um portefólio excecional de rádios à Media Capital”

Em equipa vencedora não se mexe, ou mexe-se pouco — esta é, no imediato, a estratégia do grupo alemão Bauer Media para as rádios que comprou no final de maio ao grupo Media Capital e que recentemente reforçaram a posição de liderança.

A entrada em Portugal não podia ter corrido melhor, já que, poucas semanas depois de efetivada a compra, a Bauer Media ficou a saber que a liderança das suas rádios foi reforçada — 32,2% de audiência acumulada de véspera (AAV), de acordo com a terceira vaga do estudo “Bareme Rádio”, da Marktest, o que é o valor mais elevado de sempre atingido pelo conjunto das rádios. Na Rádio Comercial também houve recordes — 22% de AAV, o maior de sempre, reforçando a liderança alcançada há 10 anos, quando ultrapassou a RFM, do grupo Renascença.