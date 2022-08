Rádio Comercial lidera há 10 anos num mercado estável

A liderança das rádios em Portugal pertence há 10 anos consecutivos à Rádio Comercial — foi no segundo trimestre de 2012 que conseguiu destronar a RFM, do grupo Renascença. É preciso recuar à “segunda vaga” de 2012 do “Bareme Rádio” — estudo regular de audiên­cias elaborado pela empresa de estudos de mercado Marktest — para encontrar o momento de viragem, em que a RFM passou a nº 2, com 13,1% de audiência acumulada de véspera (AAV), contra 14,1% da Comercial.

Na anterior vaga, a primeira de 2012 (correspondente ao período de 4 de janeiro a 1 de abril de 2012), era ainda a RFM que liderava, com 13,7% de AAV, enquanto a Comercial tinha 12,2%.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.