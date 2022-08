Media Capital arruma a casa, mas já distribuiu dividendos

A venda do negócio das rádios ao ­Bauer Media Group foi uma das principais medidas tomadas pelos novos donos da Media Capital desde que, há dois anos, se começou a formar um núcleo acionista composto por várias empresas portuguesas de áreas como o turismo, a indústria ou o imobiliário.

Foi uma operação que permitiu um encaixe de €69,6 milhões e uma mais-valia estimada em cerca de €50 milhões. A venda foi justificada com o argumento de que as rádios eram um negócio “maduro dentro do universo da Media Capital” e que assim o grupo vai poder “acelerar o desenvolvimento das áreas de produção audiovisual e digital”, jogando assim todas as fichas no negócio da televisão, com a TVI.