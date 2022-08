Inflação anual em Itália abranda para 7,8% em julho

A taxa de inflação homóloga em Itália abrandou para 7,8% em julho, após ter registado 8,0% em junho, o nível mais alto desde 1986, anunciou esta quarta-feira o instituto nacional de estatística italiano (Istat).

A inflação aumentou 0,4% em julho face ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e dos alimentos frescos devido à volatilidade dos mesmos, acelerou para 4,1% no mês em análise.

Os bens energéticos abrandaram de 48,7% para 42,9% em julho face a junho, com o mercado regulado a baixar dos 64,3% para 47,9% no mesmo período e o não regulado a registar um aumento homólogo de 39,8% face a 39,9% no mês anterior.

Os bens alimentares aumentaram de 8,2% em junho para 9,1% em julho.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – que mede a evolução dos preços com o mesmo método em todos os países da zona euro – recuou em julho 1,1% face a junho e subiu 8,4% face ao mesmo mês de 2021.