Delta: “Reciclagem de cápsulas de café ainda é muito baixa”

O crescimento do consumo de café em casa, nomeadamente através das cápsulas, veio para ficar e foi acelerado pelos confinamentos provocados pela pandemia de Covid-19. Mas com ele trouxe um pesado passivo ambiental no que às cápsulas diz respeito. Sendo a taxa de reciclagem ainda reduzida, o grupo Nabeiro – Delta Cafés já definiu como meta que as cápsulas que produz sejam biodegradáveis até 2025.“A taxa de reciclagem ainda é muito baixa, o tema da reciclagem ainda parte muito de um trabalho cívico e de educação das pessoas que vai ter de ser feito. Mas nós queremos que aqueles que serão 80% que ainda deitam as cápsulas para o lixo, quando o fizerem não estejam a criar um problema ambiental”, afirma Rui Miguel Nabeiro, presidente executivo do grupo.

