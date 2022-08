Como o café da Delta está a conquistar a Polónia à boleia da Jerónimo Martins

A Polónia é o mais recente mercado onde a Delta Cafés entrou, graças a uma parceria com o grupo Jerónimo Martins e as suas lojas polacas Biedronka. E os primeiros dois anos de presença naquele país, que coincidiram com a pandemia de Covid-19, ficaram marcados por um elevado crescimento das vendas de máquinas e cápsulas de café da marca Delta-Q.

