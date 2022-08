Alterações à propriedade da Newsplex, dona do Nascer do Sol e Inevitável, "ainda não foram comunicadas" ao regulador

A ERC disse à Lusa que "as alterações à estrutura de propriedade da Newsplex", cuja compra dos títulos Nascer do Sol e Inevitável pela Alpac Capital foi anunciada em julho, "ainda não foram comunicadas".

Em 08 de julho, três dias depois de o fundo português Alpac Capital ter concluído a compra da maioria do capital da Euronews, foi anunciada a compra dos títulos Nascer do Sol e i.

A Lusa questionou a ERC sobre se já tinham sido concretizadas as alterações à estrutura de propriedade dos dois títulos, agora que passa pouco mais de um mês do anúncio da compra.

"As alterações à estrutura de propriedade da Newsplex, SA, ainda não foram comunicadas na Plataforma Digital da Transparência ou diretamente à Unidade da Transparência dos Media (UTM)", disse a ERC no início desta semana.

"Pedro Vargas David e Luís Santos, da Alpac Capital, assinaram com Mário Ramires, atual proprietário, a compra dos jornais Nascer do Sol e i como contribuição para um Portugal mais livre, mais ambicioso e mais plural", refere o comunicado, divulgado em 08 de julho.

A Alpac argumentou a razão desta operação, salientando que "no Portugal democrático, os media sempre tiveram um papel determinante e estruturante na construção da sociedade e da democracia", dando como "exemplos" Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco Pinto Balsemão, Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, que "foram contributos inspiradores" para se ter "um país desenvolvido, democrático e livre".

Na sequência destas notícias, em 11 de julho, a UTM questionou a Newsplex acerca das eventuais alterações à estrutura de propriedade, alertando que, caso já tivessem ocorrido, deveriam ser objeto de atualização na Plataforma da Transparência.

Em resposta "de 13 de julho, a Newsplex, S.A., informou que a transação ainda não se tinha implementado, mantendo-se naquela data a estrutura da propriedade da sociedade ainda idêntica à que consta do Portal da Transparência dos Media", adiantou o regulador, na altura.

Os títulos Nascer do Sol e Inevitável são detidos por Mário Ramires desde 2015, altura em que foi criada a Newsplex. No final de 2020, o semanário Sol mudou o nome para Nascer do Sol e o i para Inevitável.

Em 05 de julho, a gestora de fundos Alpac Portugal anunciou a compra da maioria do capital da cadeia de televisão Euronews, após a aprovação da operação pelo Governo francês.

O valor do negócio, que tinha sido anunciado em dezembro do ano passado, não foi revelado.