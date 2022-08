Mecanismo ibérico: consumidores expostos à cotação do gás poupam 37 euros no MWh de eletricidade

O travão que impõe um teto de 40 euros ao preço médio grossista da eletricidade coloca nos 272,79 euros por MWh o custo exigido aos clientes sem tarifa fixa (há um ano este valor rondava os 50 euros), contra os 309,88 euros ‘reais’ que seriam cobrados na ausência desta descida administrativa dos preços, de acordo com dados provisórios para esta terça-feira, dia 9, do OMIE e do MIBGAS.

