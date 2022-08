Mandar vir produtos farmacêuticos através da Glovo? Em Espanha já é possível

Em Espanha, já é possível mandar vir produtos de parafarmácia através de aplicações de entrega de bens. A startup espanhola Luda Partners desenvolveu um programa informático que permite que as farmácias vendam através de plataformas de entrega produtos como medicamentos não sujeitos a receita médica, segundo notícia do "Cinco Días" desta terça-feira, 9 de agosto. E quer entrar num país europeu no início de 2023, mas fecha-se em copas em relação ao próximo destino.

O que a startup faz é criar uma mini-loja dentro de aplicações como a Glovo e a Uber onde o cliente pode ver a oferta de produtos da farmácia mais próxima. O cliente pode fazer a sua compra e o processo é, então, igual à encomenda de refeições nessas plataformas: o estafeta recolhe e entrega.

A empresa cobra 10% das vendas à farmácia. A a Luda Partners avançou ao "Cinco Días" que celebrou acordos diretos com laboratórios para fornecer produtos mais baratos - que, mesmo assim, passam sempre pelas farmácias, onde são entregues e vendidos.

A Glovo já entrega em casa produtos de 10% do total das farmácias espanholas (cerca de 2300), e a Uber prepara-se para fazê-lo em breve depois de ter chegado a acordo com a Luda Partners. Os medicamentos sujeitos a receita ficam, evidentemente, de fora.