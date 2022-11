Lucro da 'holding' Porsche sobe 31,4% até junho

A holding Porsche, que congrega cerca de 50% das participações da Porsche AG e da Volkswagen, revelou, esta segunda-feira, que registou um lucro de 3239 milhões de euros até junho, mais 31,4% que em igual período do ano passado.

O lucro líquido atribuível aos acionistas (3239 milhões de euros), realça ainda a Porsche em comunicado, ficou a dever-se ao forte aumento do lucro da Volkswagen (VW).

A holding Porsche informou também que a participação da Volkswagen contribuiu com 3100 milhões de euros para o lucro líquido (2510 milhões de euros de há um ano).

A liquidez líquida da holding Porsche, que detém uma participação na Volkswagen de 53,3% do capital votante e 31,9% do capital social, foi reduzida no final de junho para 504 milhões de euros (641 milhões de euros no final de dezembro do ano passado) para aquisição de ações preferenciais da Volkswagen.

Para o final deste ano, a Porsche mantém as suas previsões para o lucro líquido entre 4100 milhões e 6100 milhões de euros e a liquidez líquida para um valor entre 200 milhões e 700 milhões de euros.