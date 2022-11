Como resolver a falta de mão de obra na construção? Grupo Casais cria curso técnico superior e garante emprego à saída

Como garantir mais inovação no setor da construção, com novas técnicas e edifícios mais sustentáveis, se a mão-de-obra escasseia e há um deserto de quadros intermédios qualificados, devido ao fecho de muitas escolas profissionais? O Grupo Casais vai tentar resolver o problema através de uma parceria com o Instituto Politécnico do Cávado, lançando um curso de técnico superior profissional de dois anos, com propinas pagas (aos alunos com aproveitamento), estágios nas empress do grupo e garantia de emprego, no fim, durante um período mínimo dois anos.

