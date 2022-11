Rui Miguel Nabeiro: “Em Portugal somos industriais, mas não temos marcas”

Rui Miguel Nabeiro foi eleito presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) a 24 de março, substituindo Bruno Bobone, que esteve no cargo 18 anos. Além de prosseguir o trabalho do seu antecessor, que elogia — “é uma Câmara financeiramente saudável, é a maior Câmara em Portugal, com 1300 associados” —, quer dar um contributo, com base na sua experiência, para resolver um dos maiores problemas que identifica no mundo empresarial em Portugal — a falta de marcas fortes.

“Assim que fui nomeado fui recebido pelo primeiro-ministro, e uma das coisas que transmiti é que acho que faltam marcas em Portugal”, conta o presidente executivo da Delta. “Uma parte muito importante do sucesso da Delta e do meu avô foi que ele nunca esqueceu que o que vendia não era café mas sim a Delta, ele vendia uma experiência, que era a marca Delta. O ativo mais relevante para qualquer empresa é a marca. Em Portugal somos industriais, mas depois não temos marcas. Vendemos muitos produtos para fora, e eles voltam para cá com uma etiqueta e uma marca a valer 10 vezes mais. Nós estamos a deixar valor na mesa porque não temos marcas.”