Família Nabeiro compromete-se a não vender o grupo

O Grupo Nabeiro deverá continuar nas mãos da família Nabeiro durante muito tempo. É isso que estipula o protocolo familiar assinado por Rui Nabeiro, os seus dois filhos, João Manuel e Helena, e os quatro netos. Aos 91 anos, o empresário tem a garantia de que a estrutura do seu grupo — que, além da produção de café e distribuição alimentar e de bebidas, inclui também negócios na área imobiliária, turística e de serviços — está bem definida e fica blindada.

Foi há um ano que se materializaram as mudanças na organização, com a passagem de Rui Miguel Nabeiro a presidente executivo — na realidade era já visto como o sucessor natural na liderança e havia mesmo quem achasse que nos últimos anos tinha sido já ele a exercer o cargo de presidente, pois passou por Rui Nabeiro um dos projetos de maior sucesso e visibilidade do grupo, o lançamento das cápsulas Delta-Q. O próprio reconhece que o seu dia a dia não mudou muito. “Foi com muita naturalidade e sem qualquer conflito ou atrito que as coisas aconteceram assim”, afirma, explicando que com esta passagem — que foi feita “com tranquilidade, sem levantar obstáculos, sem ninguém se sentir posto de lado” — deixou de haver discussão sobre como vai ser o futuro. “O futuro é hoje, está a acontecer.” E dessa forma os 3800 colaboradores já sabem com o que podem contar.