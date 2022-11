Coimas de €13 milhões perdoadas ao BES ‘mau’

O BES, atualmente sob o comando de uma comissão liquidatária, escapou ao pagamento de coimas que ascendem, no seu conjunto, a quase €13 milhões, a maior parte aplicada pelo Banco de Portugal (€9,9 milhões), a restante pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (€3 milhões). Houve lugar a condenação, mas, caso não tivesse havido suspensão, as sanções teriam “comido” o equivalente a 7% do ativo que o BES “mau” ainda tem e que servirá para ressarcir, pelo menos parcialmente, os credores.

O ativo do BES em liquidação era, no fim de 2021, de cerca de €174 milhões, já de si bastante insuficiente para cobrir o passivo, que ascende a €7,3 mil milhões. O capital próprio é, portanto, negativo em €7,2 mil milhões, o que deixará a grande maioria dos credores sem poderem recuperar as suas aplicações.