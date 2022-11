Corticeira Amorim paga €22 milhões ao Novo Banco para alargar Herdade do Rio Frio

A Corticeira Amorim pagou 22,3 milhões de euros para comprar um terreno que estava na posse do Novo Banco e que permitirá expandir a Herdade do Rio Frio. Ao todo, o investimento na zona deste território no distrito de Setúbal já supera os 50 milhões de euros, mais do que os 48 milhões de lucro obtidos pela empresa no primeiro semestre deste ano.

Em comunicado enviado esta quinta-feira, 4 de agosto, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira informa que, “através da sua subsidiária Cold River’s Homestead SA, adquiriu hoje um terreno de 1855 hectares detido pelo Novo Banco, pelo valor total de 22,3 milhões de euros”.

Segundo explica a empresa, esta propriedade agora adquirida “inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal que constituem uma parte da antiga Herdade de Rio Frio e que são contíguos às propriedades já detidas pela Cold River’s Homestead SA”.

Há, assim, o alargamento da “área de intervenção da Corticeira Amorim, com importantes ganhos de escala e de alavancagem operacional”, com o objetivo de aumentar a “produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através da implementação de adensamentos neste montado único”.

Novo Banco vende mais imóveis

Do outro lado da transação, o Novo Banco consegue assim desfazer-se de mais um ativo imobiliário, encaixando 22,3 milhões – porém, não se sabe qual o impacto nas contas, já que não é dito a que valor estava esta propriedade registada no seu balanço.

De qualquer forma, foi já a venda de ativos imobiliários de logística que ajudou o banco da Lone Star a quase duplicar os lucros semestrais para 267 milhões de euros – e são alienações deste género, nomeadamente da sede em Lisboa, que vão continuar a ajudar aos seus resultados.

Compra aos despojos dos bancos

O Novo Banco não é, porém, o único banco interessado em vender ativos imobiliários e isso é visível ao olhar para essa nova área de intervenção da Corticeira Amorim na área do sobreiro: “A empresa tem como objetivo fazer investigação aplicada sobre os impactos da rega, fertilização, nutrição e solo no sobreiro e ajudar a promover e difundir a implementação de novas técnicas de plantação e gestão do montado de sobro mais eficientes e resilientes aos cenários climáticos previstos”.

A Cold River’s Homestead SA era uma empresa que estava, até ao ano passado, nas mãos do BCP e da Parvalorem (herdeira do nacionalizado BPN), e foi a cada uma dessas entidades que a empresa de Mozelos pagou cerca de 14,5 milhões de euros. Assim, a fatura já vai em mais de 50 milhões, acima dos lucros obtidos no primeiro semestre.

A Cold River’s Homestead SA detinha já uma parcela de 3 300 hectares da Herdade de Rio Frio, a que junta agora os 1 855 hectares contíguos.