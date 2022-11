Consumidores da zona euro antecipam inflação elevada e contração económica

Os consumidores da zona euro esperam uma inflação elevada e uma contração económica, de acordo com um inquérito conduzido pelo Banco Central Europeu (BCE) na Bélgica, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

O BCE informou, esta quinta-feira, que os consumidores inquiridos previram uma inflação de 5% nos próximos 12 meses e de 2,8% dentro de três anos.

O BCE tem como objetivo uma taxa de inflação de 2% a médio prazo.

Os consumidores da zona euro esperam que a zona euro se contraia 1,3% dentro de doze meses e que o desemprego aumente para 11,5%.

O BCE realiza este inquérito mensal sobre as expectativas dos consumidores, que recolhe informações sobre as perceções e expectativas dos consumidores na zona euro e sobre o seu comportamento económico e financeiro.

Os resultados do inquérito baseiam-se nas respostas de 14.000 consumidores com 18 anos ou mais de seis países da zona euro, que representam 85% do Produto Interno Bruto (PIB) e 83,8% da população.

O BCE começou esta quinta-feira a publicar os resultados deste inquérito e fá-lo-á mensalmente a partir de agora.