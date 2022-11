Comissões bancárias crescem acima de 10% mesmo se comparadas com pré-pandemia

Os portugueses pagam mais pelas operações que realizam com os seus bancos, que têm vindo, nos últimos anos, a subir os preçários. Mesmo com o travão que o Parlamento quis colocar a alguns desses encargos, as receitas com estas cobranças continuam a aumentar nas principais instituições financeiras nacionais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler