Indústria têxtil volta a ter empresas em lay-off

“Na indústria têxtil há cada vez mais clientes a atrasarem ou a suspenderem encomendas e já temos algumas empresas em lay-off ou a jogar com a antecipação de férias”, diz ao Expresso Mário Jorge Machado, presidente da ATP — Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, preocupado com a evolução de um sector que pede o regresso de mais apoios, num regime equivalente ao que foi adotado no pico da pandemia de covid.

“Temos os consumidores assustados com a guerra, a inflação, a questão energética, a subida das taxas de juro. O retalho começa a retrair-se e a indústria sente também esse impacto”, explica o empresário e dirigente associativo para defender “um quadro mais flexível, que facilite a reação rápida das empresas às flutuações da economia”.