DST mantém interesse na Efacec. "Não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho", diz José Teixeira

A venda da Efacec ao grupo bracarense DST aguarda há cerca de três meses o resultado de uma pré-notificação do negócio a Bruxelas, a demorar mais tempo do que o esperado, devido a potenciais auxílios de Estado. A DST assegura que mantém o interesse na empresa. No entanto, o seu presidente, José Teixeira, já esclareceu que há uma linha vermelha para a concretização da operação que não ultrapassará: o negócio não se fará se a intervenção do Estado for considerada um auxílio de Estado. "É um tema sem a mais pequena margem de dúvida: a transação tem de ser considerada uma “não ajuda de Estado”, afirmou o empresário, em declarações ao Expresso.

